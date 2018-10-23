Спасательное судно станет водолазной базой ВМС

Однако сначала с судна Александр Охрименко необходимо снять арест.

Командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко заявил, что аварийно-спасательный буксир проекта 2262 Александр Охрименко, стоящий сейчас в Южном, передадут в состав Военно-морских сил Украины.

Как сообщает Думская, на данный момент судно, которое принадлежит Администрации морских портов Украины, находится под арестом в рамках уголовного производства, которое открыли по факту хищения денег на его ремонте.

Корабль построили на сингапурской судоверфи Keppel Fels и на воду спустили в ноябре 1987 года. На тот момент это был самый современный спасательный буксир Советского Союза, способный действовать в открытом океане.

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Длина Александра Охрименко - 61 м, ширина - 14 м, осадка - около 4 метров. Полное водоизмещение - 2260 тонн. Двигательная установка - два дизеля по 1300 кВт. Экипаж - 26 человек, автономность - 30 суток при дальности хода 5800 морских миль. Судно располагает самым современным водолазным оборудованием, если все-таки удастся снять арест и передать его Министерству обороны, оно может стать плавбазой для водолазов ВМСУ.

В 2016 году Администрации морских портов Украины провело тендер по определению подрядчика ремонта судна. Победителем стала компания ООО Миллениум Меритайм, обязавшаяся отремонтировать его за 49 миллионов гривен. После завершения ремонта АМПУ перечислило деньги, но не все - несколько миллионов “исчезли“. В августе 2017 года департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Главное управление контрразведки СБУ заявили о начале досудебного расследования по факту завладения и растраты государственных средств в особо крупных размерах. Ответственность за это деяние предусмотрено частью 5 ст. 191 УК Украины.

“Реализуя преступную схему, направленную на завладение государственными средствами в особо крупных размерах, часть указанных средств в сумме 5 миллионов гривен была перечислена на банковские счета других субъектов хозяйствования, которые не оказывали никаких услуг по ремонту морского судна-буксира «Александр Охрименко», и в дальнейшем через ряд предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные и распределены между участниками противоправной сделки“, - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

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Судно было арестовано. Не дождавшись остатка денег за фактически завершенный ремонт, Миллениум Меритайм обратилось в хозяйственный суд с иском о взыскании задолженности и выиграло тяжбу. Обе инстанции подтвердили: АМПУ должно фирме больше 3 млн грн. Однако вместо выплаты подрядчику, АМПУ решила передать судно военным. Договоренность об этом была достигнута примерно год назад. Сейчас процесс вышел на финишную прямую.

Напомним, 19 октября корабль морской охраны Донбасс Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы вернулся в строй для охраны государственной границы в Азовском море после проведения планового ремонта