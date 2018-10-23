Пока не известно, возобновят ли полноценно учебу в колледже и какой будет судьба самого здания.

На место бойни в Керчи пришли люди в масках и "министры"

На место бойни в Керчи пришли люди в масках и "министры"

В городе Керчь в аннексированном Россией Крыму в политехническом колледже, где 17 октября произошло массовое убийство, крымские министры 23 октября проведут собрание и решат судьбу учебного заведения.

Об этом сообщает Kerch.FM.

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Место бойни до сих пор оцеплено правоохранителями. Около 9 утра в помещение уже начали пускать студентов. Позже прибыли крымские министры и сотрудники МЧС. Также к колледжу приехали люди в масках, которые ожидают приезда главы Крыма Сергея Аксенова.

Журналистов внутрь не пустили, они ожидают под зданием приезда Аксенова. Он выйдет пообщаться с прессой после того, как проведет собрание и встретится со студентами.

В сообщении отмечают, что на входе висит список распределения групп для проведения занятий в учебном корпусе № 3 на 23 октября.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрывы. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. По официальной версии, бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков и он якобы покончил с собой.

19 октября в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города был перекрыт, люди несли цветы к гробам, которые выставили в центре площади.