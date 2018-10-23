В РПЦ заявили, что не обязаны подчиняться Константинополю

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата не согласен с позицией Варфоломея.

В Русской православной церкви заявляют, что не обязаны подчиняться решениям Вселенского патриархата

Об этом сообщает РБК со ссылкой на секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игоря Якимчука.

Он не согласился с позицией Варфоломея о том, что Константинополь имеет исключительные права.

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“Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет“, - сказал Якимчук.

Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как “неправославную католическую“, когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия.

“Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры“, - отметил Якимчук.

Накануне Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что, несмотря на “черную пропаганду“ с России, не собирается отступать в украинском церковном вопросе.

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Варфоломей сказал, что россияне рано или поздно последуют решениям Вселенского патриарха, потому что “у них нет другого выбора“.

Напомним, что Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом, о том когда он осознает “ошибочность“ своих действий в Украине.

Также, Архиепископ назвал главную угрозу для томоса об автокефалии УПЦ и рассказал, что является главным фактором риска для того, чтобы процесс объединения в Украине затормозить или сорвать.