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Под Львовом младенец найден мертвым на кладбище: Личность матери установлена

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Мать утверждает, что девочка родилась мертвой.
Установлена личность матери, чей ребенок найден мертвым на кладбище
Установлена личность матери, чей ребенок найден мертвым на кладбище
lv.npu.gov.ua

Во Львовской области на кладбище был обнаружен мертвым младенец. Правоохранителям удалось найти мать ребенка и установить ее личность, пишет пресс-центр Нацполиции Львовской области во вторник, 23 октября.

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“Установлена ​​личность женщины, которая оставила тело своей новорожденной дочери на сельском кладбище. Это 24-летняя местная жительница, мать троих детей. Она объяснила, что ночью 5 октября у нее начались роды. По словам женщины, девочка родилась неживой “, - сообщил начальник Жовковского отделения полиции майор полиции Андрей Коцур.

Напомним, в Жовковское отделения полиции 19 октября поступила информация о том, что жители одного из сел района обнаружили на кладбище тело младенца без признаков жизни.

По факту открыто уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы при которых будет установлено время и причины смерти ребенка.

Напомним, ранее в Киеве молодая мама выбросилась из окна роддома. 

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Теги: Львовская область, кладбище, младенец, смерть, полиция
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