Сыну главы СБУ "простили" преследования активистов Майдана

Грицак-младший не получил подозрения и не был люстрирован.

Сын главы Службы безопасности Украины Олег Грицак как прокурор преследовал минимум троих активистов Революции достоинства - двух студентов и 31-летнего жителя Тернопольской области.

Однако, в отличие от своей экс-начальницы, Грицак-младший не получил подозрения и не был люстрирован, сообщает Даниил Мокрык в программе Наші Гроші.

В распоряжении редакции Bihus.Info есть три решения Оболонского райсуда Киева, в которых прокурор Олег Грицак выступал в суде против активистов революции. Во всех трех случаях суд отказывал прокуратуре во взятии под стражу, беря задержанных активистов под домашний арест.

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22 января 2014 года Грицак вместе с коллегой-прокурором просил арестовать на 2 месяца студентов Университета им. Карпенко-Карого Вадима Ковалева и Даниила Окулова. 24 января Грицак поддерживал такое же ходатайство против активиста из Тернопольской области Сергея Симонова.

Вадим Ковалев, который теперь работает актером в Будапеште, рассказал, что в 2014-м силовики беспощадно били его при задержании, а следователи заставили подписать документы, не дав возможности их прочитать.

Несмотря на слабые доказательства, Олег Грицак ходатайствовал о том, чтобы Вадима Ковалева взяли под стражу. По словам адвоката Ксении Проконовой, перед судебным заседанием прокуроры даже пытались зайти в кабинет к судье, чтобы поговорить.

В том же производстве, что и Симонова, задержали и 72-летнего на то время Николая Пасечника.

Из-за того уголовного производства в апреле этого года экс-заместителю прокурора Оболонского района Илоне Клюге объявили о подозрении. Ей инкриминируют незаконное задержание, незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица, а также статью 340 УК - препятствование проведению митингов и собраний.

Журналисты пытались получить комментарий Олег Грицака в Полтаве, но сын действующего главы СБУ его не дал.

На запрос журналистов пресс-служба прокуратуры Полтавской области до сих пор не ответила.

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Олегу Грицаку в январе 2014 года было 24 года, но он уже имел немалый стаж работы: 3 года проработал юристом ООО Ольвия-1, а затем 2 года в органах прокуратуры. После революции Грицак-младший еще некоторое время работал под руководством Илоны Клюге в военной прокуратуре Центрального региона.

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк считает прокуроров лишь инструментами тогдашнего руководства:

“Опытные следователи и прокуроры, понимая, что происходит, ложились на больничный или находили себе какие-то другие причины для того, чтобы не принимать решения. А руководители выбирали молодых, неопытных, которые не осознавали, чем для них это может закончиться“.

А адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч считает, что все прокуроры, которые нарушали закон при преследовании активистов, должны понести ответственность.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил заместителем прокурора Полтавской области Олега Грицака, сына главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.