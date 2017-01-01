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Под Винницей похитили мужчину: вымогали $3 тысячи

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Злоумышленников полицейские задержали во время передачи денег.
Под Винницей похитили мужчину: вымогали $3 тысячи
© vn.npu.gov.ua
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  • Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы
  • Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы
  • Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы
Под Винницей похитили мужчину: вымогали $3 тысячи
Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы
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Полиция задержала двух жителей города Тульчин, которые требовали у жителя одного из сел района деньги размере 3000 долларов США. Чтобы мужчина поторопился с выплатой - вывезли его за село и избили. 

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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25 сентября в полицию обратился 27-летний житель одного из сел Тульчинского района с заявлением о том, что неизвестные ему лица безосновательно требуют у него деньги в размере 3000 долларов США. Когда он отказался платить, злоумышленники под предлогом разговора посадили потерпевшего в свой автомобиль, вывезли за село и избили.

21 октября злоумышленников задержали сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления, управления уголовного розыска и корда при передаче денежных средств.

Задержанными оказались 35 и 39-летние жители Тульчин. Старший из мужчин имеет десятилетний тюремный стаж. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбои и кражи.

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По словам задержанных, они знали, что потерпевший работает на одном из предприятий и имеет достойную зарплату. Путем вымогательства они решили заработать себе на жизнь. Сейчас полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

Преступники задержаны в процессуальном порядке. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как сообщалось 22 октября, во Львове похитили иностранца и вымогали $100 тысяч.

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Теги: похищение человека, Сумская область
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