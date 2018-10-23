Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Власть не только не смогла "сбить" Вилкула руками ГПУ, но и дала серьезный импульс его президентской кампании, - эксперт

Комментариев: 4
Власть не только не смогла "сбить" Вилкула руками ГПУ, но и дала серьезный импульс его президентской кампании, - эксперт

Самые нашумевшие события прошлой недели – проваленное в Раде представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Вилкула и его ответный шаг – заявление в правоохранительные органы о преступлениях в прокуратуре привлекают интерес экспертного сообщества.

Политолог Алексей Рожнов так прокомментировал их: “В результате голосования, лишь 137 нардепов поддержали снятие неприкосновенности с Вилкула. По сути, это стало очередным громкими провалом Луценко и заявкой Вилкула на участие в избирательной кампании президента. Получилось, что власть вместо того, чтобы “сбить“ Вилкула руками ГПУ, дала этим бестолковым “делом“ реальный импульс его президентской кампании. Что очень важно, учитывая, что юго-восток сейчас ищет единого кандидата“.

Он также отметил, что адресный прессинг силовиков может быть в этом деле индикатором реального президентского рейтинга Вилкула. “Посмотрите кого “прессуют“ силовики. Они получают фамилии, на которые надо нападать, не просто так. У власти есть реальные данные по поддержке того или иного политика. На этих реальных данных и формируются “расстрельные списки“. Вот и причина того, что прокуратура взялась за Вилкула“.

О росте поддержки Вилкула и реальности его кандидатуры на президентских выборах говорит также политолог Николай Спиридонов: “Поскольку сейчас в Оппозиционном блоке идёт дискуссия вокруг единого кандидата, то теперь шансы Вилкула заметно повысились, как раз благодаря активности Луценко и активности Вилкула против самого Луценко.

Тревожный сигнал для Банковой. Пока они искали ватного (во всех смыслах) кандидата из бывших регионалов, проявился энергичный и дерзкий оппозиционный политик, способный бросить открытый вызов действующей власти“.

Напомним, 19 октября 2018 Вилкул подал заявления в СБУ, Нацполицию, ДБР и ГПУ о преступлениях работников прокуратуры.

Ранее, во время рассмотрения “дела“ Вилкула в парламенте, выяснилось, что прокуратура пытками выбивала из свидетелей показания против Вилкула. Видео заявления свидетеля – 70-летнего Вадима Кобыляцкого, который признался, что его бросили в неотапливаемую камеру зимой, было показанопрямо в зале заседания парламента. Кроме того, нардеп предоставил доказательства, что дело против него является сфабрикованным, а законы, на которые ссылается прокуратура прекратили свое действие еще в 2001 году.

Юристы заявляют, что силовикам, которые в “деле Вилкула“ подвергали пыткам свидетелей, фальсифицировали материалы и пытались вывести землю  из государственной собственности, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. 

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: kp.ua

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
AloneInNight    23.10.2018, 13:10
Оценка:  +1
AloneInNight
Так он с Мураевым и с Рабиновичем будут дерибанить на троих голоса поклонников "русского мира"?
Shurat44    23.10.2018, 13:30
Оценка:  -4
Shurat44
а ты что думал поклонник шоколадного идола, все вам (хотя тебе лишь сасай) нет, будем и мы дерибанить.
AloneInNight    23.10.2018, 13:58
Оценка:  +3
AloneInNight
Привыкшему молча кивать любой идиотской прихоти ботоксного царя не понять некоторой "нелюбви" после 2014-го в "русскому миру".
Шоколадка похрен, просто раша теперь враг.
И ты даже не понял, о чем я написал )))
AloneInNight    23.10.2018, 14:00
Оценка:  +1
AloneInNight
Я о дерибане голосов между этими персонажами ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь