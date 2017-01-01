Кабмин замешан в схеме Павелко на сотни миллионов гривен – Инициативы будущего

Кабинет министров распорядился выделить из государственной казны 740 млн гривен главе Бюджетного комитета Андрею Павелко – для продолжения его скандальной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины за средства Госбюджета (далее – Программа – ред.).

Об этом заявила ОО "Инициативы будущего", ранее неоднократно подвергавшаяся нападкам со стороны власти за расследование коррупционных преступлений Павелко.

"29 августа Кабмин продлил Программу строительства футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины за средства Госбюджета на 2018 год. При этом документ был дополнен приложением, предусматривающим выделение 740 млн гривен на осуществление этой программы. Выделение денег начнется уже через 1,5 месяца", – говорится в заявлении.

При этом общественники подчеркивают: 370 млн гривен выделены напрямую из Госбюджета – согласно с ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", а еще 370 миллионов будут выделены местными бюджетами.

"Все это – лишь подготовка к следующему этапу коррупционной схемы, благодаря которому Андрей Павелко и его подручные смогут вывести на свои счета через оффшоры огромные суммы", – подытожили в "Инициативах будущего", напомнив: в рамках Программы, на которую в прошлом году из контролируемого им же Госбюджета было выделено 500 млн гривен, Павелко уже совершил хищение 160 млн гривен.

Вместе с тем, общественники призвали все антикоррупционные организации страны присоединиться к их расследованию коррупционных преступлений Павелко – ради предотвращения запланированных им повторных хищений бюджетных средств.

"Выбор за нами: будем ли мы ждать, пока эти схемы реализуются, или журналисты случайно обнаружат какую-то зацепку, которая, как совместное фото Павелко и арабского шейха-номинального руководителя его оффшора в ОАЭ, снова перевернет ход расследования – или же постараемся предотвратить хищение до того, как это произойдет?", – подытожили в "Инициативах будущего".

Напомним, подчиненный Павелко рассказал о его оффшоре в ОАЭ, с помощью которого он вывел из Украины более $1 млн международного кредита.