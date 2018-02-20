Окружение Порошенко получило газовое месторождение в Полтавской области - СМИ

Месторождение долго изучала и подготовила к добыче Укрнафта, но лицензию внезапно получила малоизвестная частная фирма,приближенная к президенту.

Суд отклонил иск Генеральной прокуратуры о признании незаконной выдачу компании Аркона Газ-Энергия специального разрешения на добычу нефти и газа в Полтавской области. Об этом сообщает издание Наші гроші со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева.

В иске ГПУ утверждалось, что в мае 2017 года Государственная служба геологии и недр нарушила порядок процедуры проведения апробации и утверждения оценки разведывательных запасов, без аукциона выдав Аркони Газ-Энергия специальное разрешение на 20-летнее пользование Свистунковско-Краснолуцким месторождением в Полтавской области.

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Фирма купила геологическую информацию, но она не была утверждена необходимым протоколом Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Третьей стороной в деле выступала компания Укрнафта, которая ранее разрабатывала это месторождение, но Госгеонедра не продлили срок действия спецразрешения для нее.

Суд признал, что протокол ГКЗ об утверждении запасов месторождения у Аркона Газ-Энергия отсутствовал. Но заявил, что этот документ фирме нужен уже после получения спецразрешения, а потому нарушения в действиях Госгеонедр не произошло.

Не нашел суд нарушений и для интересов Укрнафты, так как действие ее спецразрешения на полтавское месторождение на момент выдачи документа Аркона Газ-Энергия закончилось.

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Также в заключении суд указал, что Госгеонедра, а не прокуратура должны были защищать интересы государства.

Учредителями Аркона Газ-Энергия является Александр Нещотный, Игорь Мычко, Алексей Гребенченко и белизская компания Эшбери Юниверсал ЛТД. Последние два владельца появились у фирмы через две недели после выдачи ей спецразрешения - белизской компании сейчас принадлежит 49,5% Аркона Газ-Энергия, а Гребенченко - 5%.

Гребенченко в начале 2000-х годов работал в компании Укропткульттовары, конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается президент Петр Порошенко.

Также Гребенченко ранее работал в компании Эковис Бондарь и Бондарь юридическое бюро. По данным программы Схем, именно адвокат этой компании Алексей Бондарь представлял белизскую фирму Эшбери Юниверсал ЛТД на общем собрании участников Аркона Газ-Энергия.

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В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - член Высшего совета правосудия. Его жена Наталья Маловацкая работает нотариусом Киевского нотариального округа и именно она во втором квартале 2017 года перевела совладельцам Аркона Газ-Энергия Мычко и Нещотному по почти 1,4 млн грн каждому.

Эти суммы соответствовали стоимости их долей в уставном капитале Аркона Газ-Энергия, которые они продали Эшбери Юниверсал ЛТД.

Ранее сообщалось, что завод Кузница на Рыбальском, который опосредованно принадлежит президенту Петру Порошенко, получил многомиллионный контракт от украинского флота. В частности, речь идет о 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля