В Киев прибыла делегация из РФ: обсудят квоты на вылов рыбы в Азовском море

У Порошенко прокомментировали визит в Киев людей Путина.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин прокомментировал информацию о том, что в Киеве с 23 по 25 октября Госрыбагентство и ряд других украинских ведомств встретятся с делегацией из России для обсуждения квот на вылов рыбы в Азовском море.

Ситуацию он пояснил в комментариях к посту в Facebook эксперта и журналиста Андрея Клименко, где тот приводит слова спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

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“Только что сообщил полковник Олег Слободян, помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, представитель ГПСУ не будет принимать участие в комиссии по “распределению рыбы“ вместе с РФ (насколько я понимаю - отозван из состава делегации по принципиальным мотивам)“, - говорится в посте.

Бабин пояснил в комментарии позиции представительства президента в Крыму: “Представительство президента Украины в АРК принимает участие в мероприятии. Опять же исключительно с целью защиты госинтересов. Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам, идущим на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаках. А потом мы будем действовать - согласно полномочиям“.

Как сообщалось 16 октября, украинские военнослужащие готовы к силовым действиям в случае дальнейшего обострения ситуации в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко в интервью BBC.