В МинВОТ выбрали "хорватский вариант" миссии ООН на Донбассе

Во главе миротворческой миссии, контингент которой должен насчитывать от 25 до 50 тысяч человек из 30 стран мира, должна стоять международная переходная администрация.

В правительстве считают, что сценарии в Украине и в Хорватии схожие military-quotes.com

В Кабинете министров Украины считают, что миротворческую миссию ООН на Донбассе следует развернуть по “хорватской модели“, где размещаемый контингент будет состоять из 25-50 тысяч человек из 30 стран мира, а также членов международной переходной администрации.

Об этом сообщил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, передает УНИАН.

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Он отметил, что более успешного метода применения “голубых касок“, нежели операция в Хорватии, для Украины попросту не было.

“Исследовав десятки примеров, мы пришли к выводу, что именно хорватский вариант для нас был бы ближе из всех тех, что мы видели. Сценарии развития событий на Донбассе и в Хорватии очень похожи, хотя разница, условно, в 23 года“, - заявил Левченко.

Советник министра отметил, что в миротворческой миссии, как правило, три составляющие - военная (70%), полицейская (15%) и гражданская (15%).

“Переходная администрация с момента полной дислокации всех военных и полицейских подразделений берет всю власть в свои руки на подмандатной территории для будущего владельца этих территорий - украинского государства“, - сказал он.

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“Мирный план по Донбассу - это Минские соглашения, других документов, которые рассматривались бы международным сообществом, нет, поэтому выполнение пунктов этих соглашений является, фактически, финалом того, чтобы временно оккупированные территории были мирным путем возвращены. Мы считаем, что в будущий текст резолюции Совета безопасности ООН нужно вносить положение о важности предоставления этой миссией помощи в выполнении сторонами Минских соглашений своих обязательств“, - добавил дипломат.

Напомним, в сентябре президент Петр Порошенко заявил, что в вопросе введения миротворческой миссии на Донбассе нет прогресса.

Позднее, в партии Национальный корпус отметили, что ни одна миротворческая миссия под эгидой ООН для разрешения конфликтов не срабатывает и приводит к их замораживанию на десятки лет.