Под Харьковом вандалы разбили памятник погибшим во Второй мировой войне

Неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.

Под Харьковом неизвестные разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечено, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

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"Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента npu.gov.ua

Ранее в Краматорске Донецкой области неизвестные повалили постамент с бюстом советского актера Леонида Быкова.

Также сообщалось, что в городе Стрый Львовской области неизвестные расписали стены свежеотремонтированного Дома культуры.