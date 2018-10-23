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Под Харьковом вандалы разбили памятник погибшим во Второй мировой войне

Комментариев: 11
Неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны.
Акт вандализма под Харьковом
Акт вандализма под Харьковом
npu.gov.ua

Под Харьковом неизвестные разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечено, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

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"Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному событию", - говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
npu.gov.ua

Ранее в Краматорске Донецкой области неизвестные повалили постамент с бюстом советского актера Леонида Быкова.

Также сообщалось, что в городе Стрый Львовской области неизвестные расписали стены свежеотремонтированного Дома культуры.

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Теги: памятники, Советские памятники, Харьков, Харьковская область
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Комментариев (11)
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deadwest    23.10.2018, 15:23
Оценка:  -1
deadwest
Украинский фашизм должен быть уничтожен украинцами.
Letohradek    23.10.2018, 15:27
Оценка:  0
Letohradek
Перестань писать бредни! Проспись после боярки!
deadwest    23.10.2018, 15:31
Оценка:  -1
deadwest
Просто я категорически против того, чтобы украинский фашизм вгоняли в гроб парни из Российской Армии.
Letohradek    23.10.2018, 15:36
Оценка:  0
Letohradek
А я за то, что бы ваши православно-скрепные фашики, приехавшие убивать в Украину, удобряли своими тушками украинскую землю.
deadwest    23.10.2018, 15:18
Оценка:  -1
deadwest
Подумаешь, уничтожили могилы, подумаешь сожгли одесситов. Подумаешь, расстреляли праздничную демонстрацию в Мариуполе из пулемётов и перебили сотрудников РОВД. Подумаешь, убивают детей Донбасса – это же всего лишь «личинки колорадов».
Letohradek    23.10.2018, 15:23
Оценка:  0
Letohradek
Там где нет этих личинок, не убивают детей а мирно живут. Ботяра, о чем твой бред?
deadwest    23.10.2018, 15:27
Оценка:  -1
deadwest
Фашизм всегда начинается с расчеловечивания. С лишения тех или иных групп людей права называться людьми, а соответственно – и права на сочувствие, милосердие и самого права на жизнь.
Letohradek    23.10.2018, 15:33
Оценка:  +1
Letohradek
Фашизм начинается с военизированного воспитания в детсадах и школах. С "георгиевских лент", с хороводами православных попов и коммунистов, отжатия территорий соседних государств, поддержкой криминальных режимов в других странах. Убийства оппозиционеров, журналистов, пропаганде своей исключительной з
Letohradek    23.10.2018, 15:34
Оценка:  +1
Letohradek
.. значимости в мире ... и прочей ватной бредятиной!
krolikoff_net    23.10.2018, 14:55
Оценка:  -1
krolikoff_net
Судя по почерку - туристы из на россии.
Letohradek    23.10.2018, 15:12
Оценка:  -1
Letohradek
... или Луганды.
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