Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В КГГА объяснили долги киевлян за отсутствовавшую горячую воду

Комментариев: 3
Жителям столицы без газовых счетчиков доначислили расходы за газ, поскольку при отсутствии горячей воды считается, что люди нагревают воду плитой.
Долги за горячую воду, которой не было, законны, говорят в мэрии
Долги за горячую воду, которой не было, законны, говорят в мэрии
zib.com.ua

Киевлянам рекомендуют устанавливать газовые счетчики, чтобы избежать дополнительных начислений за газ за время отсутствия горячей воды, сообщает Укринформ во вторник, 23 октября.

Читай также: В Киеве начали подачу тепла: Есть проблемы в отдельных районах

“Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой. Поэтому идет доначисление за газ“, - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, на сегодня в Киеве 780 тысяч абонентов газа, из них 187 тысяч - с квартирными счетчиками, 260 тысяч - это дома, которые имеют домовый учет. “В таких домах никаких доначислений не происходит, потому что есть квартирный учет, или есть домовой, там начисляется за фактическое потребление“, - добавил он.

В то же время, по его словам, есть 316 тысяч лицевых счетов, которые не имеют учета. В эти дома счетчики обещают установить до 2021 года.

Читай также: Кличко вынудил «Нафтогаз» вернуть киевлянам горячую воду

Как сообщалось, в Киеве поставки теплоносителя восстановлены в полном объеме, и возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа. 

Стоит отметить, тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет, об этом  рассказал Зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. 

Поделись:
Теги: Киев, газ, КГГА, долги, тарифы, горячая вода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
LifeStriker    23.10.2018, 15:27
Оценка:  +4
LifeStriker
А то что уже давно почти все поставили себе бойлер домой ничего?!
ВосставшийИзБана    23.10.2018, 15:22
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
А если кто в Днепре моется или в спортзале?
Котофунтик    23.10.2018, 15:12
Оценка:  +1
Котофунтик
По факту должны считать увеличившийся расход холодной воды и газа))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь