В КГГА объяснили долги киевлян за отсутствовавшую горячую воду
Киевлянам рекомендуют устанавливать газовые счетчики, чтобы избежать дополнительных начислений за газ за время отсутствия горячей воды, сообщает Укринформ во вторник, 23 октября.
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“Существует законодательная норма, которая говорит о том, что при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди нагревают воду, пользуясь газовой плитой. Поэтому идет доначисление за газ“, - пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, на сегодня в Киеве 780 тысяч абонентов газа, из них 187 тысяч - с квартирными счетчиками, 260 тысяч - это дома, которые имеют домовый учет. “В таких домах никаких доначислений не происходит, потому что есть квартирный учет, или есть домовой, там начисляется за фактическое потребление“, - добавил он.
В то же время, по его словам, есть 316 тысяч лицевых счетов, которые не имеют учета. В эти дома счетчики обещают установить до 2021 года.
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Как сообщалось, в Киеве поставки теплоносителя восстановлены в полном объеме, и возобновили работу все котельные, которые не работали длительное время из-за отсутствия природного газа.
Стоит отметить, тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет, об этом рассказал Зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.