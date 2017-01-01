В Павлограде студенты ради забавы забили до смерти бездомного

Двоим студентам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Павлограде двое студентов возрастом 20 и 18 лет ради развлечения избили до смерти бездомного мужчину. Как сообщил в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, молодые люди “развлекались“ подобным образом и с другими бездомными, но до смерти жертв не доходило.

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“Установлено, что 14 октября 20-летний студент вместе со своим 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Чувствуя скуку, молодые решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства. Под видом сотрудников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан“, - написал Лысенко.

Студенты нанесли троим бездомным мужчинам многочисленные удары ногами по телу, причинив им тяжкие телесные повреждения. От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

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Полиция уже задержала подросток. Им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Одесской области двое бездомных до смерти избили палками 19-летнего парня и бросили на обочине.

До этого, в июне, в центре Одессы отец ребенка, который вместе с друзьями ради забавы забрасывал камнями бездомных, до смерти избил мужчину, когда тот пришел жаловатся на действия детей.