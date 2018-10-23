В министерстве опасаются незаконого вывоза культурных ценностей.

Не во всех музеях, к которым обратилось министерство, оказались в наличии ценности УПЦ

Музеи Минкульта не смогли переписать все ценности в храмах УПЦ МП

Музеи Минкульта не смогли переписать все ценности в храмах УПЦ МП

Распоряжение Минкульта о проведении полной инвентаризации всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) не было выполнено в полной мере.

Об этом сообщают Українські новини.

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"Большинство заповедников, которые по подчиненности относятся к Министерству культуры Украины так и не смогли выполнить распоряжение своего руководства по инвентаризации историко-культурных ценностей в религиозных христианских сооружениях, которые сейчас используются Украинской Православной Церковью, в связи с... отсутствием подобных культовых сооружений на территориях данных организаций", - говорится в сообщении.

При этом ряд музеев и заповедников сообщили о том, что соответствующие ценности, которые числятся за ними никому не выдавались и находятся под их контролем и необходимой охраной.

Напомним, что на проведении учета и регистрации имеющихся историко-культурных ценностей настаивало распоряжение Минкульта, разосланное по заповедникам факсограммой, где указывалось провести подобную ревизию и опись имущества на протяжении одного дня.

Инициатором подобного пересчета стал народный депутат Украины Юрий Шухевич, которыq разослал свой депутатский запрос как руководству Рады и Минкульта, так и во все правоохранительные органы. В том документе нардеп в категорической форме утверждал, что имеет информацию о "запланированном массовом вывозе из храмов УПЦ историко-культурных ценностей".

Как сообщалось 16 октября, экзархи Вселенского патриарха вернулись из Константинополя в Украину, чтобы продолжить работу над последним этапом предоставления украинской церкви томоса.