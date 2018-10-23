Украина не сможет достичь всех стандартов НАТО до 2020 года - Кабмин

Украина должна сосредоточиться на дальнейших реформах в военной сфере.

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За год Украина успеет выполнить несколько критериев, которые приблизят к членству в НАТО. Об этом сообщил замначальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий, передает РБК-Украина.

“Как эксперт, который работает в этом направлении, хочу подтвердить. Действительно, мы не достигнем всех стандартов НАТО до 2020 года. Ведь этих стандартов только открытых около 1300, не считая закрытых стандартов“, - отметил Вербицкий.

Он также добавил, что Украина должна стремиться к достижению стандартов в оборонной промышленности; оборонном, стратегическом, финансовом и ресурсном планировании; логистике и командовании.

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“Даже по всем этим сферам не удастся к 2020 году достичь 100% выполнения. Однако, какие-то ключевые аспекты конечно удастся решить“, - подчеркнул Вербицкий.

Напомним, 13 октября президент Петр Порошенко анонсировал принятие изменений в Конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО в ближайшее время.