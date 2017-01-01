В Киеве из приюта сбежали семь подростков

В поисковых работах задействован весь отдел превенции Деснянского управления полиции.

Из киевского Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 в понедельник, 22 октября, сбежали семь несовершеннолетних воспитанников. Троих из них удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

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“Двое детей нашлись. Они находились на Козацкой, у отца одного из сбежавших детей. Третий находится в Яготине - туда оперативники поехали его забирать у бабушки. Четверо разыскиваются. Дети сбежали вчера“, - рассказали в полиции.

По словам правоохранителей, воспитанники центра накануне не вернулись из учебного заведения. Все они - несовершеннолетние.

“В поисковых работах задействован весь отдел превенции Деснянского управления полиции, разыскивают четверых детей. Работали всю ночь и весь день“, - отметила собеседница.

Как сообщалось в августе, за пять лет из приюта на Волыни пропало семь детей.