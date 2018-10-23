Медведев раскрыл суть санкций РФ в отношении Украины

Россия запретит поставки на свою территорию некоторых украинских товаров, в контрсанкционные списки попадут сотни физических лиц, заявил Медведев.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции России в отношении Украины будут блокировать украинские активы на территории РФ и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов.

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“Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала“, - сказал Медведев, добавив, что намерен подписать решения по санкциям в ближайшее время, передает ТАСС.

По его словам, санкции коснутся большого числа известных лиц в Украине. Он сообщил, что на сегодня уже подготовлено несколько версий постановлений правительства РФ о введении санкций в отношении “лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации“.

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“Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство“, - заявил Медведев.

Он добавил: “Естественно, в список также включены украинские компании, то есть, юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции“.

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Медведев отметил, что Москва может запретить для поставки на территорию РФ ряд украинских товаров, добавив, что ответные меры России не будут касаться большинства украинцев.

Напомним, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Киева в связи с “недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации“.

Позднее, был опубликован полный текст указа Путина об экономических ограничениях в ответ на украинские санкции.