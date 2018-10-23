Раде предложат создать реестр педофилов - Найем

За повторное половое преступление в отношении несовершеннолетних, педофилы будут получать пожизненный срок.

Закончена работа над новой редакцией украинского аналога американского “закона Меган“, согласно которому предлагается создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем.

Как сообщил нардеп, на прошлой неделе парламентский комитет отклонил первую редакцию соответствующего законопроекта. Он добавил, что сейчас этот документ был доработан с учетом всех предложений Национальной полиции и Главного научно-экспертного управления Верховной Рады.

В частности предлагается:

Читай также: Задержан отец, насиловавший 15-летнюю дочь с ДЦП

1. Создать Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Информация о (бывшем) преступника будет вноситься в реестр на основании решения суда. Пользователями реестра являются руководители прокуратур, органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица органов внутренних дел и Государственного бюро расследований.

2. Право на получение информации из реестра имеют руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других учреждений, которые предоставляют медицинские, образовательные, социальные услуги малолетним.

3. Увеличить срок лишения свободы за изнасилование с особо тяжелыми последствиями или изнасилование малолетних до 20 лет и ввести пожизненное за повторные рецидивы. По словам нардепа, относительно этого пункта еще проводятся дискуссии, поскольку есть предложение ограничиться 15 годами + пожизненное.

Читай также: В Донецкой области россиянин арендовал детей для секс-рабства

4.Ввести процедуру экспертизы болезней, которые приводят к половым преступлениям в отношении несовершеннолетних.

5. Уполномочить суд, после проведения вышеуказанной экспертизы, принимать решение о необходимости применения в отношении обвиняемого принудительных мер медицинского характера (например, химической кастрации).

Напомним, в июле в Раду был внесен законопроект, предусматривающий химическую кастрацию педофилов.