Богомолец: Пикетчики под Минздравом не собираются возвращаться домой

Тяжелобольные украинцы пришли умирать под стенами Министерства здравоохранения. До этого они вместе с родственниками более двух месяцев жили в палатках под стенами министерства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

“Возвращаться домой они (тяжелобольные, - ред.) Не собираются - умрут прямо там. Протестующие требуют от министерства выделить средства на их лечение за рубежом, поскольку МЗ так и не смогло начать делать в Украине операции по трансплантации от неродственного донора, так же как и не выполнило требования закона о трансплантации но не создало реестр доноров“, - пишет народный депутат.

По ее словам, на спасение тех, кому государство не способно обеспечить лечение дома, нужно еще 200 млн грн. Но, несмотря на то, что по данным Минфина на конец года Минздрав неиспользованными почти 900 млн грн, - министерство медлит с перераспределением средств.

“Каждый день затягивания грозит смертью тем, кто сегодня стоит у стен министерства. Один больной уже, к сожалению, умер, не дождавшись помощи со стороны государства. Люди, у которых МЗ забирает право на жизнь, доведенные до отчаяния и готовы к радикальным действиям. Каждый хочет жить, и каждый хочет, чтобы жили его родные люди“, - сообщает парламентарий.

Однако, отмечает Богомолец, руководство Минздрава игнорирует протестующих, которые находятся под его стенами, и даже выставило охрану, чтобы избежать неудобных вопросов.

“Если кто-то умрет на лестнице Министерства здравоохранения Украины - это будет позор государства на весь мир. А еще - большая трагедия для семьи. И завтра на их месте может оказаться каждый из нас. В очередной раз требую от Минздрава перераспределения средств, спасения жизни больных людей, немедленного внедрения в Украине трансплантации от неродственного донора и создания реестра доноров, без которых закон о трансплантации работать не сможет“, - призвала Ольга Богомолец.