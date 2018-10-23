Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Томос УПЦ предоставят в нужное время, - помощник патриарха Варфоломея

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 1
Помощник Варфоломея сообщил, что самым сложным было решение об автокефалии для УПЦ, а Томос - это второй и не такой тяжелый шаг.
Варфоломей заявлял, что патриархат не отступит от своего решения
Варфоломей заявлял, что патриархат не отступит от своего решения
EPA/UPG

В Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви (УПЦ) будет предоставлен в “нужное время“. Об этом сообщил помощник Вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольский, передает Урядовый курьер.

По словам помощника патриарха, Варфоломей “сделает все в свое время“.

Читай также: В РПЦ заявили, что не обязаны подчиняться Константинополю

“Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение решение, иными словами - удостоверение. В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время“, - подчеркнул Христопольский.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви (РПЦ).

Читай также: Музеи Минкульта не смогли переписать все ценности в храмах УПЦ МП

Также, ранее Константинопольский патриархат Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, и не намерен поддаваться какому-либо внешнему давлению.

Поделись:
Теги: Константинополь, патриарх, Варфоломей, автокефалия, Томос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Eyyafyallayekyul    23.10.2018, 18:40
Оценка:  -1
Eyyafyallayekyul
УПЦ не просила Томоса. Кому дадуть Томос? Порошенко? Чи може Денисенко? Так це якийсь дурдом виходить ..
Sinobi-life    23.10.2018, 18:50
Оценка:  0
Sinobi-life
А ВАМ СЕКТАНТАМ ТО КАКОЕ ДО ЭТОГО ДЕЛО???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь