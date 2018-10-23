Томос УПЦ предоставят в нужное время, - помощник патриарха Варфоломея

Помощник Варфоломея сообщил, что самым сложным было решение об автокефалии для УПЦ, а Томос - это второй и не такой тяжелый шаг.

Варфоломей заявлял, что патриархат не отступит от своего решения EPA/UPG

В Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви (УПЦ) будет предоставлен в “нужное время“. Об этом сообщил помощник Вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольский, передает Урядовый курьер.

По словам помощника патриарха, Варфоломей “сделает все в свое время“.

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“Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение решение, иными словами - удостоверение. В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время“, - подчеркнул Христопольский.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви (РПЦ).

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Также, ранее Константинопольский патриархат Варфоломей заявил, что не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, и не намерен поддаваться какому-либо внешнему давлению.