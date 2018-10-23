Супрун объяснила, как правильно чихать

При отсутствии бумажных салфеток чихать нужно во внутреннюю сторону локтя, сообщила и.о. министра здравоохранения.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как нужно чихать, чтобы не заразить других людей. Об этом говорится в ее посте, опубликованном в соцсети Facebook во вторник, 23 октября.

По словам Супрун, если болезнь застала врасплох, нужно стараться чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя.

"Опасные патогены любят путешествовать. Ладонь их плохо сдерживает в процессе чихания или кашля, так что они могут доставаться на расстояние до двух метров и более. Это одна из причин, почему грипп или простуда так быстро передается другим людям", - объяснила она.

И.о. главы Минзрава добавила, что если вы заболели и не смогли остаться дома, обязательно используйте хирургическую маску и бумажные салфетки.

Ранее Супрун посоветовала заниматься танцами, так как это очень полезно для здоровья. Также она предложила украинцам лечить некоторые болезни прослушиванием музыки.

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