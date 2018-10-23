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Супрун объяснила, как правильно чихать

Комментариев: 5
При отсутствии бумажных салфеток чихать нужно во внутреннюю сторону локтя, сообщила и.о. министра здравоохранения.
Супрун дала совет, как правильно чихать
Супрун дала совет, как правильно чихать
facebook.com/ulanasuprun

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как нужно чихать, чтобы не заразить других людей. Об этом говорится в ее посте, опубликованном в соцсети Facebook во вторник, 23 октября.

По словам Супрун, если болезнь застала врасплох, нужно стараться чихать или кашлять во внутреннюю сторону локтя.

"Опасные патогены любят путешествовать. Ладонь их плохо сдерживает в процессе чихания или кашля, так что они могут доставаться на расстояние до двух метров и более. Это одна из причин, почему грипп или простуда так быстро передается другим людям", - объяснила она.

И.о. главы Минзрава добавила, что если вы заболели и не смогли остаться дома, обязательно используйте хирургическую маску и бумажные салфетки.

Ранее Супрун посоветовала заниматься танцами, так как это очень полезно для здоровья. Также она предложила украинцам лечить некоторые болезни прослушиванием музыки.

 

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Теги: здоровье, Минздрав, Супрун, здоровье нации
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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nurmagomed    23.10.2018, 19:13
Оценка:  +1
nurmagomed
пусть зажмет хер в щеку и чихнет заибала уже
dinops    23.10.2018, 19:19
Оценка:  0
dinops
Да сделайте уже отдельную рублику, зачем это тут публиковать..
Fortuno    23.10.2018, 19:09
Оценка:  +2
Fortuno
По-моему, журналисту, который нанят для пиара Супрун, уже самому впадло про нее что-то писать, и он начал тупо прикалываться.
ВосставшийИзБана    23.10.2018, 18:41
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
А кто она вообще такая? Ее же уволили. Может ее для верности депортировать? А то она нам сейчас начнет рассказывать как какать.
kapablankas    23.10.2018, 18:46
Оценка:  +1
kapablankas
Браво
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