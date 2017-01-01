В Кабмине заявили, что Украина не достигнет стандаров НАТО до 2020 года

За год Украина успеет выполнить лишь несколько критериев, которые приблизят ее к членству в НАТО.

Украина за год сможет выполнить лишь несколько пунктов, приблизящих ее к НАТО

До 2020 года Украина не сможет достичь стандартов НАТО. Об этом во вторник, 23 октября, заявил заместитель начальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий, сообщает РБК-Украина.

"Как эксперт, который работает в этом направлении, хочу подтвердить: действительно, мы не достигнем всех стандартов НАТО до 2020 года. Ведь этих стандартов лишь открытых около 1300, не считая закрытых", - сказал он.

Вербицкий отметил, что за год Украина успеет выполнить лишь несколько критериев, которые приблизят ее к членству в НАТО. До сих пор необходимы реформы в оборонной промышленности, оборонном, стратегическом, финансовом и ресурсном планировании, а также в логистике и командовании.

"Даже по всем этим сферами не удастся к 2020 году достичь 100% выполнения. Однако, некоторые ключевые аспекты конечно удастся решить", - считает Вербицкий.

Сегодня также сообщалось, что Украина будет участвовать в Trident Juncture как страна-партнер НАТО.

Напомним, в МИД заявляли, что НАТО поможет Украине с укреплением арсеналов.

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