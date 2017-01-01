В Кабмине заявили, что Украина не достигнет стандаров НАТО до 2020 года
До 2020 года Украина не сможет достичь стандартов НАТО. Об этом во вторник, 23 октября, заявил заместитель начальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий, сообщает РБК-Украина.
"Как эксперт, который работает в этом направлении, хочу подтвердить: действительно, мы не достигнем всех стандартов НАТО до 2020 года. Ведь этих стандартов лишь открытых около 1300, не считая закрытых", - сказал он.
Вербицкий отметил, что за год Украина успеет выполнить лишь несколько критериев, которые приблизят ее к членству в НАТО. До сих пор необходимы реформы в оборонной промышленности, оборонном, стратегическом, финансовом и ресурсном планировании, а также в логистике и командовании.
"Даже по всем этим сферами не удастся к 2020 году достичь 100% выполнения. Однако, некоторые ключевые аспекты конечно удастся решить", - считает Вербицкий.
Сегодня также сообщалось, что Украина будет участвовать в Trident Juncture как страна-партнер НАТО.
Напомним, в МИД заявляли, что НАТО поможет Украине с укреплением арсеналов.
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