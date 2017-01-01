Автомобиль ремонтников подорвался на Донбассе

В результате подрыва контужены водители КРАЗа и экскаватора. Бригаде все же удалось приступить к восстановительным работам на водоводе.

Ремонтники приступили к работам, несмотря на подрыв авто и контузию водителей Прес-центр АТО

В Донецкой области подорвался автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк. Об этом сообщила пресс-служба КП Вода Донбасса во втроник, 23 октября.

"Сегодня бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк. По пути к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали", - говорится в сообщении.

Позже в компании сообщили, что в результате подрыва контужены водители КРАЗа и экскаватора.

При этом отмечается, что ремонтной бригаде все же удалось приступить к восстановительным работам на водоводе.

Напомним, 16 октября водоснабжение Торецка и трех поселков - Железное, Южное, Щербиновка - в Донецкой области было приостановлено из-за повреждения водопровода Горловка - Торецк. С тех пор людям воду подвозят спасатели.

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