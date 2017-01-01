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"Тишина" на Донбассе: погиб военный

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Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донбассе погиб боец
На Донбассе погиб боец
facebook.com/ato.news

На Донбассе в течение текущих суток, 23 октября, сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Напомним, за сутки 22 октября сепаратисты 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Погибших или пострадавших не было.

Как сообщалось, заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, чьи полномочия заканчиваются в конце месяца, 22 октября отправился на Донбасс.

 

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Теги: военные, военный, погиб, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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