На границе Украины и Польши могут удвоить число пунктов пропуска

Украина и Польша обсудили возможность расширения пограничного контроля с четырех существующих до восьми пунктов пропуска.

С четырех существующих КПП на границе с Польшей могут расширить до восьми

Министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Яцек Чапутович обсудили возможность расширения совместного таможенного и пограничного контроля на украинско-польской границе с четырех до восьми пунктов пропуска. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил Климкин в ходе совместной пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Граница - это вопрос, который для меня лично очень болезненный, когда я вижу очереди из украинцев и поляков на границе. Сейчас граница нас разъединяет, а не объединяет. И нам нужно дать зеленый свет нашим совместным усилиям, чтобы эта граница нас объединяла", - сказал глава украинского МИД.

По его словам, в связи с этим стороны обсудили возможность расширения количества пунктов совместного таможенного и пограничного контроля до восьми.

Также украинский министр подчеркнул важность восстановления пограничной инфраструктуры, в том числе и подъездных дорог.

К тому же, Климкин надеется на приход польских инвестиций в экономику Украины.

Ранее во Львовской области жители райцентра Мостиска перекрыли движение по международной трассе Львов-Шегини, что ведет к границе с Польшей.

Также сообщалось, что Украина и Польша договорились о том, каким образом двигаться вперед относительно исторических споров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet