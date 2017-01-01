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Полиция задержала "антикоррупционеров", требовавших деньги с чиновников

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Злоумышленники создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в государстве.
Организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства денег
Организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства денег
АР

Полиция задержала группу так называемых «антикоррупционеров», которые требовали средства из должностных лиц. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечено, что злоумышленники создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в государстве.

"Молодые люди требовали от работников государственных органов и коммерческих структур средства за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которая была ими сфальсифицирована. Во время обыска у одного из фигурантов обнаружен паспорт так называемой «Луганской народной республики2, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков у членов преступной группы выявлены документы, собранные и сфальсифицированы относительно потенциальных жертв. Кроме того, обнаружены вещи и предметы, которые использовались для угроз и насилия, а также огнестрельное оружие.

Как сообщается, организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства денег. В настоящее время проводится документирование преступной деятельности группы, а также выявление других фактов противоправных действий ее членов.

Ранее в Волынской области сотрудники СБУ задержали участников организованной группировки, причастной к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины. При этом банда действовала под видом Нацгвардии.

Также сообщалось, что в Никополе Днепропетровской области прошли десятки обысков у членов группировки Белое братство. В ходе массовых обысков были задержаны четверо наркоторговцев, а также полицейские, крышевавшие их бизнес.

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Теги: преступления, чиновник, полиция, общественная организация, чиновники, группа, вымогатель, задержание, вымогательство
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Источник: korrespondent.net

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