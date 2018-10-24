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Бойня в Керчи: появились новые подробности

Комментариев: 1
Владислав Росляков, убивший 20 человек в колледже Керчи, помимо оружия взял с собой в учебное заведение флешку.
Студент Владислав Росляков устроил кровавую бойню в колледже в Керчи
Студент Владислав Росляков устроил кровавую бойню в колледже в Керчи
Mash

Студент технологического колледжа Керчи Владислав Росляков, устроивший в учебном заведении взрыв и стрельбу, помимо оружия взял с собой флешку. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает российский телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что на носителе сохранены скриншоты компьютерной игры Doom, фотографии здания колледжа и инструкции по созданию взрывчатки.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погибли 20 человек (15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо преподавателей), более 70 получили ранения. Бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

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Теги: стрельба, убийство, Керчь, Стрелок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Uvas    24.10.2018, 00:30
Оценка:  +2
Uvas
Хуешку , чё так просто? Можно было бы придумать правдободобней "телефон с картой памяти"
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