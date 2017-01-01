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Вывод из госбанка $20 млн: появились подробности

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Задержаны 10 человек, им сообщено о подозрении в завладении 20 млн долларов государственного банка Ощадбанк.
НАБУ расследуют многомиллионные хищения средств Ощадбанка
НАБУ расследуют многомиллионные хищения средств Ощадбанка
nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры во вторник, 23 октября, задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов Ощадбанка, сообщает пресс-служба НАБУ.
 
Отмечается, что среди подозреваемых – два действующих и один бывший чиновник государственного банка Ощадбанк.
 
"Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления Ощадбанка), бывшего начальника управления проектного финансирования Ощадбанка (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования Ощадбанка (в настоящее время – руководитель указанного управления госбанка)", – сообщили в НАБУ.
 
Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний Креатив, а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик.
 
Сообщается, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний Креатив, которые были в сговоре с лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму в 20 млн долларов для "покупки семян подсолнечника". После получения суммы владельцы Креатива вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.
 
"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием", – отметили в НАБУ.
 
Детективы Антикоррупционного бюро осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

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Теги: коррупция, Ощадбанк, махинации, задержание, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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