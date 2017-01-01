Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Столкновение авто полиции и фуры на Львовщине: умер второй патрульный

Комментариев: 0
После столкновения 20 октября автомобиля патрульной полиции с грузовиком во Львовской области умер второй полицейский Остап Кутный.
Смертельная авария с участием полицейских во Львовской области
Смертельная авария с участием полицейских во Львовской области
facebook.com/igor.zinkevych
 
Госпитализированный 20 октября в результате ДТП на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская 31-летний лейтенант полиции скончался в больнице в ночь на среду, 24 октября, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
 
"После длительной борьбы за жизнь умер наш брат и коллега – Остап Кутный. Травмы, которые он получил в страшном ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Остапу был только 31 год. Дома его ждал 4-летний сынишка", – говорится в сообщении.
 
Напомним, 20 октября во Львовской области произошло ДТП, в результате которого при исполнении служебных обязанностей погиб 22-летний полицейский из Львова, а его напарника госпитализировали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Львовская область, смерть, авария, патрульная полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь