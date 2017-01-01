В Севастополе отпраздновали 100-летие комсомола

Представитель "парламента" призвала сохранять верность комсомольским идеалам.

В аннексированном Россией Севастополе коммунисты 23 октября провели торжественное собрание в честь 100-летия комсомола.

Как сообщает Крым.Реалии, открыли мероприятие минутой молчания в память об умершем российском исполнителе Иосифе Кобзоне.

После пионеры прочли стихи, а юные танцоры в “буденовках“ и гимнастерках изобразили кавалерийское сражение.

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Руководитель Союза ветеранов комсомола Севастополя Галина Мартыненкорассказала, что специально к празднованию 100-летия комсомола в соседней России создали оргкомитет. По его решению севастопольских ветеранов наградили благодарственными письмами и почетными знаками "Комсомольская слава". Ветеранам объявили, что благодарности им вручают от имени Иосифа Кобзона.

На собрании выступила представитель "парламента" Севастополя Екатерина Алтабаева. Она пожелала сохранять верность комсомольским идеалам и заявила, что в Севастополе сохранились самые лучшие комсомольцы.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрывы. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

По официальной версии, бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков и он якобы покончил с собой. Однако, многие студенты слышали автоматные очереди, в разных концах здания одновременно, многие говорят о людях в масках, а на видео и фото видно, что подъезжал грузовик накрытый брезентом, также есть ряд других обстоятельств, которые не состыкуются с официальной версии об одном сумасшедшем студенте-самоубийце с дробовиком.

19 октября в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города был перекрыт, люди несли цветы к гробам, которые выставили в центре площади.