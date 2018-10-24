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В Киевской области на пожаре в доме погибли двое детей

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В частном жилом доме в Киевской области возник пожар, в результате которого погибли три человека, из них - двое детей.
В результате пожара погибли три человека
В результате пожара погибли три человека
dumskaya.net

В Киевской области в селе Сотниковка Яготинского района во время пожара в частном доме погибли три человека, двое из них - дети. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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“Во вторник, 23 октября, в 20:53 в с. Сотниковка Яготинского района, в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека (из них два ребенка 2014 и 2016 г. р.)“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что спасатели ликвидировали пожар в 22:05. К тушению привлекались десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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Напомним, в августе в Кировоградской области пожар в частном доме унес жизнь ребенка.

Ранее, в Харькове, на проспекте Александровском, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. 

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Теги: дети, Киевская область, ребенок, дом, пожар, пожарные, погибли, погибшие, возгорание, ГСЧС
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