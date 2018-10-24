Под Запорожьем и на Прикарпатье введут особый режим
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Координационная группа Антитеррористического центра управления Службы безопасности Украины в Запорожской области в среду начала антитеррористические учения в Мелитополе и Мелитопольском районе.
Об этом сообщает Схід.інфо со ссылкой на пресс-службу управления СБУ.
По данным ведомства, учения намерены проводить в течение 24-26 октября в условиях, максимально приближенных к реальным по использованию спецтехники и вооружения.
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В учениях также примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители органов власти и местного самоуправления.
“Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.“ - говорится в сообщении.
СБУ призывает граждан сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназа и военных.
Напомним, в конце сентября, танкисты и пограничники провели учения на побережье Азовского моря.