Под Запорожьем и на Прикарпатье введут особый режим

В регионах идут антитеррористические учения.

Учения будут проводить в условиях, максимально приближенным к реальным ukrinform.ua

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Координационная группа Антитеррористического центра управления Службы безопасности Украины в Запорожской области в среду начала антитеррористические учения в Мелитополе и Мелитопольском районе.

Об этом сообщает Схід.інфо со ссылкой на пресс-службу управления СБУ.

По данным ведомства, учения намерены проводить в течение 24-26 октября в условиях, максимально приближенных к реальным по использованию спецтехники и вооружения.

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В учениях также примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, представители органов власти и местного самоуправления.

“Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.“ - говорится в сообщении.

СБУ призывает граждан сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназа и военных.

Напомним, в конце сентября, танкисты и пограничники провели учения на побережье Азовского моря.