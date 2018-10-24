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Украинские военные получили боевые вездеходы

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Основное преимущество вездехода - возможность быстро переместить ПТРК в любую точку по абсолютному бездорожью.
Украинские военные получили боевые вездеходы
© facebook.com/93OMBR
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Украинские военные получили боевые вездеходы
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93-я отдельная механизированная бригада ВСУ Холодный Яр получила в пользование вездеходы UTV для перевозки противотанковых ракетных комплексов Стугна.

“UTV расшифровывается как Utility Task Vehicle. В переводе - авто для утилитарных нужд. Это двухместные вездеходы, оборудованные мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы“, - сообщает бригада.

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По словам одного из командиров бригады, основное преимущество авто - возможность быстро переместить ПТРК в любую точку по абсолютному бездорожью - машине не страшны ни грязь, ни песок, ни сложный рельеф.

Он также отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневренные автомобили - ТПК (транспортер переднего края), на которых бойцы перевозили противотанковое оружие. “А сейчас этот морально устаревший транспорт мы заменяем на более современный“, - резюмировал командир.

Напомним, 22 октября Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган. 

Позднее, 23 октября, командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко заявил, что аварийно-спасательный буксир проекта 2262 Александр Охрименко, стоящий сейчас в Южном, передадут в состав Военно-морских сил Украины.

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Теги: ВСУ, вездеходы, 93-тя ОМБр, Холодный яр
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    24.10.2018, 10:39
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Как раз к зиме хорошая модель. А раньше это называлось баги - пляжный автомобильчик.
krolikoff_net    24.10.2018, 10:52
Оценка:  -1
krolikoff_net
К зиме есть всевозможные джипы. Это машинка переднего края, маневрено пострелять с дистанции 5 км и свалить к теплому укрытию- это ее сфера применения.
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