Украинские военные получили боевые вездеходы

Основное преимущество вездехода - возможность быстро переместить ПТРК в любую точку по абсолютному бездорожью.

93-я отдельная механизированная бригада ВСУ Холодный Яр получила в пользование вездеходы UTV для перевозки противотанковых ракетных комплексов Стугна.

“UTV расшифровывается как Utility Task Vehicle. В переводе - авто для утилитарных нужд. Это двухместные вездеходы, оборудованные мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы“, - сообщает бригада.

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По словам одного из командиров бригады, основное преимущество авто - возможность быстро переместить ПТРК в любую точку по абсолютному бездорожью - машине не страшны ни грязь, ни песок, ни сложный рельеф.

Он также отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневренные автомобили - ТПК (транспортер переднего края), на которых бойцы перевозили противотанковое оружие. “А сейчас этот морально устаревший транспорт мы заменяем на более современный“, - резюмировал командир.

Напомним, 22 октября Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.

Позднее, 23 октября, командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко заявил, что аварийно-спасательный буксир проекта 2262 Александр Охрименко, стоящий сейчас в Южном, передадут в состав Военно-морских сил Украины.