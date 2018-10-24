Правительство планирует изменить порядок подготовки офицеров запаса
Сегодня Кабинетом министров Украины планируется изменить порядок проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса.
Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, передает УНН.
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Согласно повестке дня, сегодня правительство также планирует утвердить план мероприятий по исполнению Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования системы государственного финансового контроля до 2020 года и Порядок выплаты и определения размера денежной компенсации полицейским за аренду ими жилья.
Будет рассматриваться сегодня вопрос об отчуждении основных фондов ПАО Укргаздобыча и осуществление мероприятий для официального контроля товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины (в частности с целью транзита).
Члены правительства должны утвердить новый состав Межведомственной комиссии по международной торговле, Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для внедрения системы электронного документооборота в Национальном агентстве по вопросам государственной службы и Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития электронного управления в сфере связи и информатизации.
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Планируется внесение изменений в Порядок обеспечения защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере в рамках Всемирной торговой организации.
Кроме того, на заседании правительства будет рассматриваться вопрос о завершении реформирования структуры аппарата некоторых министерств.
Напомним, ранее сообщалось что Госконцерн показал новое и модернизированное вооружение на выставке Оружие и безопасность-2018 в Киеве.