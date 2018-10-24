В Харькове горел дом: Жильца полчаса уговаривали слезть с парапета

Для того, чтобы уговорить мужчину в шоковом состоянии слезть с парапета, вызвали психолога.

В Харькове спасатели потушили огонь на балконе в центре города, а потом уговаривали жильца слезть с парапета дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина.

По его словам, примерно в 14:46 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома на площади Конституции в Харькове, в котором проживает мужчина и его мать.

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“Там был пожар на балконе, который спасатели потушили примерно в 15:16. Мужчина, который был в этой квартире, вышел на парапет на третьем этаже, ничего не делал и не говорил. В это время в квартире было очень много дыма, а потом пожарные ему предложили покинуть опасное место, на мужчина своего согласия не давал. Уже позже, где-то в 16:00, наш психолог уговорил мужчину покинуть опасное место - он самостоятельно вернулся в помещение “, - рассказал Лупандин.

Он добавил, что после этого психолог продолжил общение с мужчиной. Пострадавших и погибших в результате происшествия не было. Причину пожара установят специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области при пожаре в доме погибли двое детей.