Курорт Драгобрат ночью замело снегом

Также снег наблюдается в Буковеле.

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В Карпатах ночью выпал снег, сильно замело самый высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат. Об этом сообщает PMG.

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Снега выпало немало и он продолжает падать.

На другом горнолыжном курорте, расположенном по ту сторону Карпат, - Буковеле снег также выпал. Но гораздо меньше.

Ранее, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег 2 октября, температура воздуха была тогда -4 градуса.

До этого, метеорологи сообщили, что выпадение первого снега ожидается в Украине в конце ноября.