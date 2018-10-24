Курорт Драгобрат ночью замело снегом
Также снег наблюдается в Буковеле.
Курорт Драгобрат ночью замело снегом
© pmg.ua
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Курорт Драгобрат ночью замело снегом
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В Карпатах ночью выпал снег, сильно замело самый высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат. Об этом сообщает PMG.
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Снега выпало немало и он продолжает падать.
На другом горнолыжном курорте, расположенном по ту сторону Карпат, - Буковеле снег также выпал. Но гораздо меньше.
Ранее, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег 2 октября, температура воздуха была тогда -4 градуса.
До этого, метеорологи сообщили, что выпадение первого снега ожидается в Украине в конце ноября.