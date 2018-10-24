Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курорт Драгобрат ночью замело снегом

Комментариев: 0
Также снег наблюдается в Буковеле.
Курорт Драгобрат ночью замело снегом
© pmg.ua
Фото 1/4
Курорт Драгобрат ночью замело снегом
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Карпатах ночью выпал снег, сильно замело самый высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат. Об этом сообщает PMG.

Читай также: Рим накрыла буря: Улицы в глыбах снега и льда

Снега выпало немало и он продолжает падать. 

На другом горнолыжном курорте, расположенном по ту сторону Карпат, - Буковеле снег также выпал. Но гораздо меньше.

Ранее, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег 2 октября, температура воздуха была тогда -4 градуса.

До этого, метеорологи сообщили, что выпадение первого снега ожидается в Украине в конце ноября.

Поделись:
Теги: Карпаты, Драгобрат, снег, непогода, курорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь