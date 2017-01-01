В Харьковской области взорвался боеприпас: Погиб мужчина

Трагедия произошла в городе Мерефа Харьковской области.

Соседи видели, как мужчина ходил с металлоискателем hk.npu.gov.ua

В городе Мерефа Харьковской области на территории частного дома из-за взрыва боеприпаса погиб 38-летний мужчина.

Инцидент произошел во вторник, 23 октября, сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

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“Произошел взрыв осколочного снаряда, в результате которого погиб хозяин домовладения“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколки повредили забор и окна дома. Соседи видели, как хозяин квартиры ходил с металлоискателем.

Работники полиции изъяли направили фрагменты из металла на исследования и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе подорвался автомобиль ремонтников. В результате контужены водители КРАЗа и экскаватора.