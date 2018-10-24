Жители Ужгорода и Черновцов остались без воды

Половина Ужгорода, а также большая часть Черновцов остались без водоснабжения в результате аварий на водопроводах.

В Ужгороде и Черновцах произошли аварии на водопроводах voda.dn.ua

В Ужгороде в результате аварии на водозаборе Минай водоснабжение отсутствует на всей левобережной части города, в том числе и в близлежащих населенных пунктах, а также в части правобережья.

Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета в Facebook.

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“Ужгородский водоканал сообщает, что сегодня ночью на водозаборе Минай возникла аварийная ситуация, специалисты предприятия уже работают над ее ликвидацией. В связи с этим временно, при выполнении работ, водоснабжение из водозабора Минай приостановлено“, - говорится в сообщении.

Из-за аварии, как отмечается, водоснабжение отсутствует на всей левобережной части города, в частности, и в близлежащих населенных пунктах, а также населенных пунктах, относящихся к Корытнянскому сельсовету.

Также без воды осталась правобережная часть города, ограниченная улицами Таможенная-Собранецкая-Еньковськая (в частности, в районах улиц Загорской, Закарпатской, Гвардейской, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Франко, Александра Довженко, набережной Независимости).

Ожидается, что восстановление водоснабжения состоится сразу же после выполнения работ, ориентировочно до 17:00 среды.

В то же время администрация КП Водоканал г. Ужгорода отмечает, что аварийная ситуация не имеет отношения к плановым работам по замене оборудования, проводившихся ночью.

Кроме того, без водоснабжения остались и часть жителей Черновцов.

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Отмечено, что в связи с проведением ремонтных работ по ликвидации утечки холодной воды из магистрального водопровода 900 мм от насосной станции Шубранец в резервуары чистой воды Попова в Черновцах будет ограничена подача воды более чем на 30 улицах.

В частности, водоснабжение в городе будет отсутствовать 24 октября с 10:00 до 19:00, а также с 22:00 среды до 07:00 четверга.

Ранее в Торецке Донецкой области как минимум восемь суток люди были без водоснабжения, спасатели осуществляли подвоз воды коммунальным учреждениям и населению.