Хакеры на Украине тестируют кибер-оружие - эксперт

Причиной хакерских атак является плохо налаженная безопасность, уверяет эксперт.

На нашей стране хакеры тестируют свой запас кибер-техник, перед тем как использовать его против других стран мира.

Об этом рассказал Роберт Липовски, старший исследователь угроз Лаборатории ESET в интервью УНИАН.

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“Основная гипотеза - что Украина используется как тестовая площадка группами хакеров. На вашей стране они тестируют свой арсенал кибер-оружия перед тем, как применить его против других стран, всего мира. Однако, конечно, мотивация злоумышленников может быть связана и с геополитической ситуацией, в которой оказалась страна. Но очень сложно заглянуть в разум злодеев и понять их истинные мотивы“, - рассказал Липовски, отвечая на вопрос о причинах роста количества проблем с кибербезопасностью в Украине.

Кроме того, эксперт не согласен, что главной причиной хакерских атак является плохо налаженная безопасность и недостаточная киберграмотность пользователей.

Также, он отметил, что в любой стране и компании безопасность желает лучшего. Остается только искать ответ, почему целью для хакеров является Украина? Липовски заявил, что виноваты не украинские пользователи или правительство, а хакеры, ведь именно они выбирают жертву.

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Напомним, ранее сообщалось, что одной из тем саммита ЕС 18-19 октября станет повышение защиты от российских хакерских атак.

Также, Европейский Союз планирует предупреждать и предотвращать кибератаки с помощью ограничительных мер.