Бойня в Керчи: в Совбезе РФ назвали причину

В Совете безопасности РФ считают, что причиной атаки на колледж тали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

В результате бойни в Керчи погиб 21 человек newsone.ua

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что причиной керченской бойни послужили якобы недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

“Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе“, - заявил он, передает РИА Новости.

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По словам Патрушева, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников, потому необходимо провести глубокий анализ.

“Необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей“, - сказал он.

Ранее сообщалось, что местные “власти“ проведут совещание и решат судьбу керченского колледжа.

До этого, 21 октября, сообщалось, что общее число пострадавших во время теракта в колледже достигло 73 человек, из них госпитализировано 47.