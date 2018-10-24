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Порошенко подписал указ о праздновании дня Достоинства и Свободы

Комментариев: 3
Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.
Украина будет праздновать День Свободы и Достоинства в 2018 году
Украина будет праздновать День Свободы и Достоинства в 2018 году
УНИАН

В 2018 году Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы. Соответствующий указ подписал в среду, 24 октября, президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства. 

Указ издан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников оранжевой революции и Революции Достоинства.

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Актом поручено Кабинету Министров Украины образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

Отдельно определены задачи Правительства принять вместе с Киевской городской государственной администрацией безотлагательные меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.

Напомним, 17 октября Президент подписал закон о социальных гарантиях для детей погибших журналисты

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Теги: Порошенко, указ президента, празднование, День достоинства и свободы
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    24.10.2018, 12:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
М-да. Свобода достоинством в 1 Вальцман. Каламбур.
dinops    24.10.2018, 12:21
Оценка:  -1
dinops
Скоро каждый день будет праздник...
ВосставшийИзБана    24.10.2018, 12:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
У некоторых - уже. Утром проснулся - вот и праздник.
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