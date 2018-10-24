Порошенко подписал указ о праздновании дня Достоинства и Свободы

Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.

Украина будет праздновать День Свободы и Достоинства в 2018 году УНИАН

В 2018 году Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы. Соответствующий указ подписал в среду, 24 октября, президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Указ издан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013 - феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников оранжевой революции и Революции Достоинства.

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Актом поручено Кабинету Министров Украины образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

Отдельно определены задачи Правительства принять вместе с Киевской городской государственной администрацией безотлагательные меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.

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