Объединение партий на оппозиционном фланге не решит вопрос консолидации электората, - СМИ

“По разным оценкам, доля избирателей, которые традиционно голосовали за Партию регионов и сейчас очень критически настроены к так называемым “партиям Майдана“, составляет 30-35%. При этом рейтинг “Оппозиционного блока“ с действующим фронтменом Бойко уперся в потолок 12% с негативным прогнозом на будущее. Даже анонсируемый союз с партией Вадима Рабиновича не намного улучшает ситуацию “экс-регионалов“ – прогноз социологов дает такому объединению не больше 14-15%”, - говорится в статье.

Издание отмечает, что сейчас активно идет переговорный процесс - “группа Ахметова-Новинского-Колесников а” предлагает партнерам поддержать ее выдвиженца Александра Вилкула, сопредседателя фракции “Оппоблока“ в парламенте.

“А в случае отказа намекают на развод и отправку Вилкула на электоральное поле во главе нового проекта. В случае замены Бойко на Вилкула в избирательных бюллетенях, в базовых регионах “Оппоблока“ последний способен получить даже больший процент голосов, чем бессменный лидер партии. В первую очередь – за счёт новизны, молодости и более проактивной политической деятельности...А вот если изучить общественное мнение и по Бойко, и по Вилкулу в ключевых для ОБ регионах отдельно друг от друга, то Вилкул, по сути ещё даже не начинавший кампанию, уже сегодня покажет как минимум соразмерный рейтинг с результатом Бойко. А в некоторых областях и опередит его”, - пишет “РБК-Украина”.

РБК-Украина напоминает, что в “Оппозиционном блоке“ планировали назвать фамилию кандидата в президенты от партии на съезде партии в сентябре-октябре. Однако, согласно последним заявлениям спикеров партии, кандидата объявят после официального старта предвыборной кампании – между 31 декабря и 9 февраля. Основными претендентами на выдвижение являются Юрий Бойко, поддерживаемый крылом Левочкина-Фирташа, и Александр Вилкул, чью кандидатуру продвигает крыло Ахметова-Колесникова-Новинског о.