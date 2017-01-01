Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нападение на табор ромов: Во Львове будут судить четырех подростков

Комментариев: 0
Четверо виновных в нападении на цыганский табор в ночь с 23 на 24 июня предстанут перед судом.
В результате погрома у ромов погиб один человек
В результате погрома у ромов погиб один человек
segodnya.ua

Во Львове будут судить четырех из восьми подростков, разгромивших цыганский табор. Об этом в среду, 24 октября, докладывает пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

“22 октября прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех подростков, которые подозревались в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 - хулиганство“, - говорится в сообщении.

Читай также: Конфликт с киевской полицией обернулся смертью цыгана под колесами авто

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня 2018 произошло организованное нападение на лагерь лиц цыганской национальности, расположенный на окраине Львова в лесополосе неподалеку от ул.Трускавецкая . В результате инцидента один человек погиб, а еще трое - получили телесные повреждения.

Во время досудебного расследования установлена ​​причастность к совершению этого преступления восьми человек, среди которых - семь несовершеннолетних.Все подозреваемые были взяты под стражу. 

Отметим, что досудебное расследование в отношении всех подозреваемых продолжается.

За совершенное фигурантам грозит от 3 до 7 лет заключения.

Поделись:
Теги: Львовская область, Львов, суд, погром, ромы, цыгане, табор, подростки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь