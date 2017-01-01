Нападение на табор ромов: Во Львове будут судить четырех подростков

Четверо виновных в нападении на цыганский табор в ночь с 23 на 24 июня предстанут перед судом.

В результате погрома у ромов погиб один человек segodnya.ua

Во Львове будут судить четырех из восьми подростков, разгромивших цыганский табор. Об этом в среду, 24 октября, докладывает пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

“22 октября прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех подростков, которые подозревались в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 - хулиганство“, - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь с 23 на 24 июня 2018 произошло организованное нападение на лагерь лиц цыганской национальности, расположенный на окраине Львова в лесополосе неподалеку от ул.Трускавецкая . В результате инцидента один человек погиб, а еще трое - получили телесные повреждения.

Во время досудебного расследования установлена ​​причастность к совершению этого преступления восьми человек, среди которых - семь несовершеннолетних.Все подозреваемые были взяты под стражу.

Отметим, что досудебное расследование в отношении всех подозреваемых продолжается.

За совершенное фигурантам грозит от 3 до 7 лет заключения.