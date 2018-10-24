Гройсман заявил о росте ВВП Украины на 3,8%

Рост валового внутреннего продукта в этом году превысил плановый показатель.

Премьер отметил, что за девять месяцев 2018 года доходы больше чем в 2017 УНИАН

Во втором квартале этого года рост валового внутреннего продукта Украины составил 3,8% при плановом показателе 3%.

Презентуя работу Кабмина за 9 месяцев 2018 года, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

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“У нас во втором квартале рост ВВП составил 3,8% при плане 3%. Это означает, что в номинале мы за 2017 и 2018 годы произведем товаров и услуг конечного потребления на триллион гривен больше, чем за аналогичный период“, - сказал он.

Премьер отметил, что за девять месяцев 2018 доходы государственного бюджета составили 674,8 млрд грн, что на 89 млрд грн больше, чем за такой же период 2017 года.

Доходы местных бюджетов, без трансфертов из госбюджета, составили 188,3 млрд грн, а сами трансферты из госбюджета в местные бюджеты - 225,8 млрд грн.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ.