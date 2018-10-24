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Скандал в комиссии по рыболовству в Азовском море: надред требует выдворить россиян

Комментариев: 2
Депутат Рефат Чубаров на заседании вызвал правоохранителей, чтобы выдворить российскую делегацию.
Чубаров назвал россиян преступниками
Чубаров назвал россиян преступниками
скриншот

Во время заседания под Киевом комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море произошел скандал. Депутат Рефат Чубаров потребовал выдворить российскую делегацию и прекратить заседание, передает Укринформ.

Видео с выступлением Чубаров опубликовала активистка Наталья Лютикова.

Чубаров заявил, что россияне грубо нарушили законы Украины и некоторые в зале являются преступниками, потому должны немедленно покинуть украинскую территорию.

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“Поэтому - никакой работы в группах, ни ночью, ни днем! Преступники должны быть немедленно выдворены за пределы украинской территории“, - заявил нардеп и вызвал полицию.

Правоохранителям, которые прибыли по его вызову, нардеп пояснил, что российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулев, который в прошлом году посещал Крым.

Сам Чубаров, как председатель Меджлиса крымскотатарского народа, уже пятый год не может посетить аннексированный полуостров.

“Вы приглашаете дипломата российского, вы сидите с преступником! Неужели вы думаете, что Украина вам это простит? Я призываю немедленно прекратить это сборище с преступниками!“, - заявил он.

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На протесты членов комиссии, что надо подождать и все как следует обсудить, он ответил, что нечего ждать и ничего обсуждать.

“Немедленно собирайте вещи и покиньте Украину. Нечего ждать. Или вы хотите обсудить нюансы изнасилования?“, - уточнил Чубаров.

Отмечается, что после этого в заседании был объявлен перерыв.

Напомним, 23 октября в Киев прибыла делегация из России для обсуждения квот на вылов рыбы в Азовском море.

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Теги: Азовское море, рыболовство, комиссия, Чубаров, скандал, россияне
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    24.10.2018, 13:51
Оценка:  0
Колишній-східняк
Якщо там є такіі, що порушили закони України, то вони - злочинці. І тут Чубатий правий. Про що з такими розмовляти?
мармизасвiдомого    24.10.2018, 13:40
Оценка:  -1
мармизасвiдомого
откуда взялась эта чупокабра?
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