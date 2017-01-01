В Киеве на вокзале С14 разогнали очередной лагерь цыган

После разгона лагеря коммунальщики начали убирать площадь возле вокзала, а также вымывать подземные переходы.

В Киеве националисты разогнали лагерь цыган, который находился возле железнодорожного вокзала.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал активист националистической организации С14 Сергей Бондарь.

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Судя по видео, после того, как лагерь разогнали, работники коммунальных служб начали убирать мусор, вымывать подземные переходы.

Как сообщалось, во Львове будут судить четырех из восьми подростков, разгромивших цыганский табор.

Ранее в Киеве на Русановских садах в заброшенном аварийном доме, вследствие конфликта цыган один из них забил своего товарища молотком.