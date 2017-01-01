Аваков нашел среди сепаратистов австралийцев

Министерство внутренних дел Украины передало властям Австралии список граждан этой страны, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

В Украине правоохранители выявили пять граждан Австралии, которые воевали на Донбассе, на стороне сепаратистов. Об этом во время рабочей поездки в Австралию заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, данная категория людей с опытом участия в гибридных конфликтах является носителями специфической информации и представляет опасность не только для украинского, но и австралийского общества, и может вредить национальной безопасности.

Читай также: СБУ раскрыла личные данные "вагнеровцев" убитых в бойне у Дейр-эз-Зора

“Поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти лиц, являющихся гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий“, - отметил Министр внутренних дел.

Аваков также отметил, что в этом направлении Украина также работает с Великобританией и Италией.

Ранее в СБУ сообщали, что на стороне сепаратистов воевали 20 граждан Чехии. Также в Молдове обнаружили 56 человек, воевавших за ЛДНР.