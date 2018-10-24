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МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% - СМИ

Комментариев: 4
Украина будет обязана еще дважды повысить стоимость газа - весной и осенью следующего года, пишут СМИ.
В следующем году цены на газ могут вырасти еще больше
В следующем году цены на газ могут вырасти еще больше
kievvlast.com.ua

Цена на газ для населения в Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров Кабмина с Международным валютным фондом.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источники, знакомые с позицией МВФ.

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Отмечается, что рыночная цена рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей.

Она включает прогнозируемую цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию.

Ранее планировалось поднять тарифы за один раз, теперь же повышение цен распределили на несколько этапов, растянутых на один год. Сообщается, что очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года. 

Каким именно будет шаг повышения зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

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Ранее сообщалось, что тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет, об этом, во время брифинга 23 октября, рассказал Зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. 

Также, премьер-министр Владимир Гройсман в интервью заявил, что Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ.

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Теги: Украина, МВФ, Кабмин Украины, газ, повышение тарифов
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Комментариев (4)
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GreenPeace!    24.10.2018, 14:59
Оценка:  +3
GreenPeace!
Извините,но люди в селах вешаться начнут.Или это будет возвращение в каменный век??
Блин,я жлобы пришли к власти.Правят не имея даже профильных образований.Козлюки.
Дальше будет веселее,когда все села выедут в Киев,на заработки,будет очередь из ста человек на работу в сильпо,на 5000 грн.
GreenPeace!    24.10.2018, 15:05
Оценка:  +1
GreenPeace!
Яркий пример,как одно село пробилось к кормушке,и гнобит то село,из которого не так давно выехало.Потому что короны на голове носят лишь те,кто в силу недостатка знаний,не могут трезво оценить свои возможности.Из грязи в князи.
FuckUkr    24.10.2018, 14:54
Оценка:  +2
FuckUkr
Будем без трусов, но с Европой) им как раз не хватало голозадых обезьян для потехи, которые отлично скачут.
Sinobi-life    24.10.2018, 14:58
Оценка:  -4
Sinobi-life
иди валежник собирай!!!
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