МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% - СМИ

Украина будет обязана еще дважды повысить стоимость газа - весной и осенью следующего года, пишут СМИ.

В следующем году цены на газ могут вырасти еще больше kievvlast.com.ua

Цена на газ для населения в Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров Кабмина с Международным валютным фондом.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источники, знакомые с позицией МВФ.

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Отмечается, что рыночная цена рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей.

Она включает прогнозируемую цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию.

Ранее планировалось поднять тарифы за один раз, теперь же повышение цен распределили на несколько этапов, растянутых на один год. Сообщается, что очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года.

Каким именно будет шаг повышения зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

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Ранее сообщалось, что тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет, об этом, во время брифинга 23 октября, рассказал Зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Также, премьер-министр Владимир Гройсман в интервью заявил, что Украина без кредита Международного валютного фонда не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условие и повысить цену на газ.