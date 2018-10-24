Под Житомиром пенсионеры нашли клад на своем огороде

Кувшин был наполнен серебряными монетами.

В Житомирской области супруги пенсионеры нашли старинные серебряные монеты в земле возле своего дома, который они купили еще два года назад. 90 серебряных чешских монет XIV-XV века, предположительно принадлежали тогдашнему старосте. По тем временам это были огромные деньги.

Об этом сообщает ТСН.

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"Это было вечером, темнело, я вышла на огород и увидела такие пуговички синенькие. Я не подумала, что это могут быть деньги. Я взяла их в карман халата и пошла домой. Уже дома вместе с мужем разглядели: это монеты. Вернулись обратно в огород и глазам не поверили. В сорняках лежал разбитый кувшин, а рядом - россыпь монет", - вспоминает женщина.

Дом пенсионеров расположен на холме, самой высокой точке села. Местные историки предполагают здесь на рубеже XIV-XV веков жил местный староста Гроза. И сокровище, вероятно, принадлежало ему.

Эти монеты - пражские деньги - ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд, говорит местный краевед Владимир Лукашенко.

"За эти пражские деньги можно было купить корову, за одну монету", - говорит краевед.

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По современным ценам одна такая монета стоит от 200 до 300 гривен, говорят специалисты. Супруги могли оставить клад себе и выручить за него много денег. Однако, после размышлений находку пенсионеры решили передать в Коростенский музей.

"Что я заработал своими руками, то оно и есть, а сокровище - принадлежит народу", - убежден глава семьи.

Этот поступок поразил историков. Говорят, впервые за несколько десятилетии люди добровольно передали найденный клад в музей. Сейчас монеты в хранилище, их тщательно изучают историки.

За то, что отдали найденный клад, пенсионеры от государства не получат ни копейки. Но, говорят, об этом не жалеют. Надеются, что земля, где нашли монеты, отблагодарит хорошим урожаем.

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